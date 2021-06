SKS-foarsitter: "De grutste dilemma's geane oer it publyk op de wâl"

Op it wetter binne de risiko's goed behearskber, tinkt Nagelhout. Mar hy seit dat it skûtsjesilen eins twa soarten publyk hat. "Oan de iene kant it publyk dat nei de wedstriden komt mei in boat. En oan de oare kant it publyk dat it skûtsjesilen fan de wâl ôf sjocht."

Wâlsituaasje ûnwis

En foar de wâl is de situaasje dus noch wat ûnwis. "It soe wol in hiel o heden wurde as je alle besikers freegje moatte oft sy test binne of net. Wy wurkje mei frijwilligers. Men is hoopfol, om't de sifers útwize dat it goed giet. Mar it bliuwt wol in fraach. It soe kinne dat wy oproppe om beheind te kommen, of dat wy derfoar soargje dat it beheind tagonklik is."

Gjin festiviteiten yn de doarpensks o

"Wat wy ús goed realisearje moatte is dat der om it skûtsjesilen hinne fan alles organisearre waard," leit Nagelhout út. "Tink oan de Grouster Skûtsjewike, de Lemster Wike en it Veenhoop Festival. Dy festiviteiten komme der net." De feesten yn de doarpen ûntbrekke.