HEA! Mei 'de faam' fûgels spotte

Ferslachjouwer Gerlof Kolk en kameraman Theo Ligthart fan HEA! binne de hiele wike op It Amelân. Moaie ferhalen lizze oeral: gekjeie op it strân, hearlik fytse troch it dún of mei 'de freondinne' fûgels spotte op it strân. Alteast, sa wurdt de grutte kamera fan Amelângonger Alex Bos ek wol neamd troch syn famylje.