Fûgelbeskerming jout subsydzje oan provinsje foar natuer by Iselmar

Mar omdat it wetterpeil omheech moat en dat net sûnder gefolgen bliuwt foar de natuer, is der hiel wat yn beweging kaam. Der leit 17 miljoen euro oan oerheidsjild klear foar projekten dy't no al foar in part útfierd wurde. Dêr komt dus noch it bedrach by fan de fûgelbeskerming.

Mokkebank

Dat jild giet foar in part nei it ferbetterjen fan de Mokkebank. It drûge bûtendykske gebiet is op it stuit net hiel ynteressant foar fûgels en fisken, benammen om't der reidlân- en gerslânbehear plak fynt. It is no de bedoeling om der in soart polder fan te meitsjen en it wetter fêst te hâlden op de sânplaat, leit Germ van der Burg fan It Fryske Gea út.

"Benammen mei stoarm en heech wetter bliuwt der dus wetter stean op dy polder en dat makket it ynteressant foar fisken en fûgels om yn te brieden. Dêrmei krije je eins wetterreid", seit Van der Burg.

Eksperts

Mei it jild kinne eksperts by it projekt belutsen wurde. "Dy't mei ús meitinke hoe't we dat systeem, dat úteinlik in keunstmjittich idee is, yn in natuerlik systeem it bêste ûntwikkelje kinne."