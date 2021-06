Stichting Snitswike presintearret ambysjes: 7 dagen, mear fariaasje, ek bûten binnenstêd

It ambysjedokumint is opsteld troch gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Uit in Sneek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Sneek Promotion en Vereniging Ondernemend Sneek. De nije Stichting Sneekweek moat in koördinearjende rol krije as it giet om programmearring, fergunningen, reklame en it winnen fan fûnsen.

Werom nei in wike

De Snitswike set tenei útein op de earste sneon fan augustus. De Snitwike duorret dus ek echt in wike. Dat is dien om de Snitswike behearskber te hâlden, sa skriuwe de partijen. Sûnt 2014 duorre it festival 10 dagen, mar dat wurdt no dus wer weromdraaid.

Kertiermakker Esther Poiesz jout oan dat de oerlêst de lêste jierren tanaam: "Uit evaluaties kwam naar voren dat de druk op het tweede weekend groter werd, met meer overlast en incidenten. Daarom hebben we besloten het terug te brengen naar zeven dagen."

Bûten de stêd

De partijen sjogge ek nei oare 'eksterne parten' fan de stêd. It kin dus ek om terreinen bûten de stêd gean, earne oars yn de gemeente of provinsje. Dat wurdt mei dien om de jongelju te sprieden.

Poiesz seit dat de organisaasje dernei sjocht om in 'bepaald muziekaanbod' út de stêd wei te heljen. "Er staat druk op de binnenstad. Het is een evenement in openbare ruimte," seit Poiesz.

Mear ûnderskiedend wurde

Mear ferskaat is miskien wol it wichtichste punt. De Snitswike 'zal onderscheidend moeten zijn ten opzichte van het brede festival aanbod in de Nederlandse vrijetijdsmarkt', sa skriuwe de partijen. De Snitswike ferskilt is op dit stuit noch te min fan oare eveneminten. Der moat dus mear fariaasje yn muzyk en kultuer komme.

Poiesz: "De Sneekweek is voor iedereen, van jong tot oud. Dat betekent dat je andere keuzes moet maken in de programmering."