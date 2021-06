Nij ûndersyk nei helberheid en ekonomysk effekt Lelyline: "Hoop op oktober"

Demisjonêr steatssekretaris Van Veldhoven sil sels gjin beslút mear nimme oer de oanlis fan de flugge spoarline fan Lelystêd nei Grins oer It Hearrenfean en Drachten. Dat is neffens har de ferantwurdlikens fan it nije kabinet.

Yn tuskentiid wol sy, yn gearwurking mei de provinsjes, ûndersykje litte oft it wol reëel is om yn kombinaasje mei de Lelyline 220.000 ekstra wenten te bouwen foar it jier 2040.

Wer in ûndersyk

It nije ûndersyk troch in ûnôfhinklik buro moat sa gau mooglik útein sette en klear wêze foar it bestjoerlik oerlis fan de kommende hjerst oer it ynvestearringsprogramma MIRT dat oer meardere jierren rint. As it ûndersyk op tiid klear is, kinne Deltaplan en Lelyline mooglik ek noch yntsjinne wurde foar it nasjonaal groeifûns.

Hoop op oktober

Deputearre Avine Fokkens hat it folste betrouwen yn it proses en hopet dat it rapport der yn oktober leit. "Er zijn verschillende kansen voor de Lelylijn. Het zou het mooiste zijn als de spoorlijn wordt opgenomen in het nieuwe regeerakkoord, maar het Wopke-Wiebesfonds is ook een optie."