Twa Friezinnen yn olympyske seleksje, Geurts is reserve

It binne gjin ferrassende nammen, de trije Friezinnen spylje al langer foar de oranjefroulju.

Der binne yn totaal achttjin spylsters en fjouwer reserves oproppen yn de olympyske seleksje. Geurts is dus ien fan dy reserves. De reserves meie oproppen wurde as oare spilers útfalle, troch bygelyks in blessuere.

De seleksje waard bekend makke yn in filmke.