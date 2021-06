Earbetoan oan Oerol-grûnlizzer Joop Mulder mei keunstwurk De Streken

"Joop was de laatste jaren heel erg begaan met Sense of Place. Hoe verbind je de ervaring van het landschap met de gemeenschap en kunst en hoe krijg je daardoor een meerwaarde van het Friese landschap. Dit werk is een mooie uitingsvorm hiervan", fertelt artistyk lieder fan Oerol, Kees Lesuis.

It keunstwurk sil oant en mei septimber lizzen bliuwe. It is de bedoeling dat it alle simmers wer opboud wurdt. Hjirfoar is noch in jildynsammelingsaksje oan de gong. Der is yn totaal 200.000 euro nedich en der is oant no ta 80.000 euro ophelle.