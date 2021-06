Piet Paulusma: Tropyske waarmte en tongerbuien yn oantocht

Yn it swimseizoen hifkje de provinsje en it Wetterskip Fryslân de hygiëne en de feilichheid fan alle swimplakken yn Fryslân. "Wy hawwe 52 lokaasjes troch de hiele provinsje dêr't we mjitte. Op fierwei de measte plakken is de kwaliteit gewoan hartstikke goed", seit Otto van der Galiën, deistich bestjoerder by it Wetterskip.

Wettermeunsters

Der wurde wettermeunsters naam, dy't yn in laboratoarium ûndersocht wurde. De resultaten wurde byhâlden op de webside en yn de app. Van der Galiën: "Dêryn kinne je op in kaart sjen wêr't presys de kontrolearre swimwetterlokaasjes binne, wannear't se foar it lêst kontrolearre binne en wannear't de folgjende kontrôle is. En as der wat oan 'e hân is, stiet it der ek by wat der oan 'e hân is."

Blau-alch en giele útslach

Fan it begjin fan it swimseizoen ôf, 1 maaie, wurde de swimwetters ien kear yn de twa wiken kontrolearre. As der wat oan 'e hân is, bygelyks by blau-alch, bart dat faker. "As der oanlieding ta is, by in kalamiteit sa as we lêsten hiene mei dy giele úslach by De Pein bygelyks, dan geane we binnen 48 oeren in herbemeunstering dwaan, om te sjen wat der presys oan 'e hân is", seit Van der Galiën.

As it nedich is, wurdt der in swimferbod ynsteld.