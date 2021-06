Petysje 'Aanvalsplan Grutto' mei 86.000 hantekeningen oanbean oan Den Haag

Rûchwei komt it Aanvalsplan Grutto der op del dat der 30 grutte greidefûgelgebieten fan sa'n 1.000 bunder komme moatte. En dat moat barre yn de fiif provinsjes dêr't de measte skriezen briede, mei Fryslân yn in haadrol.

De ynrjochting en it behear moatte yngreven oanpast wurde. Boeren yn de gebieten moatte der wis fan wêze dat sy der ek op lange termyn genôch fertsjinje kinne. It tal kij moat oanpast wurde op it lân, sadat der minder yntinsyf buorke wurdt. Iepen greidegebiet mei in heech wetterpeil en krûdryk gerslân dêr't pas let meand wurdt, moat de fûgels mear stypje.

It plan koster 35 miljoen it jier: dat is twa euro de Nederlanner. Yn Fryslân soe it gean om tsien of alve gebieten.