Koudum wrakselet mei eveneminten: "Hekken en BOA's zijn niet werkbaar"

Yn in iepen brief oan it demisjonêr kabinet freget Goedhart no omtinken foar it probleem. "De mensen staan hier echt niet opeengepakt zoals ik op festivals wel eens zie. Vorig jaar hebben we ook zo'n evenement gehad en daar stonden mensen gewoon een paar meter van elkaar af."

Stekken en BOA's

Goedhart fertelt wat it ynhâlde soe as der in evenemint hâlden wurde soe: "Het zou betekenen dat we hier hekken omheen moeten zetten en BOA's moeten inhuren. We hebben al heel weinig geld en dan moeten we al dat geld daar al aan besteden. Dat is niet werkbaar."

Utsûndering

Hy hopet dat der in útsûndering komt foar lytse eveneminten yn doarpen as Koudum. "Ik vind eigenlijk dat het kabinet even moet nadenken. Als je een plek hebt waar maximaal 200 mensen bij elkaar staan, niet opeengepakt, dan zou daar de regel niet moeten gelden dat je getoetst moet worden."