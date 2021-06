Vmbo'ers wachtsje langer op eksamen-útslach: "We fine it hiel spitich"

Rektor Jan Osinga fan it Linde College yn Wolvegea baalt der fan: "Wy fine it hiel spitich. Wy binne wend om op deselde wize mei alle learlingen om te gean. No wurde se útinoar lutsen."

De reden foar de wike wachtsjen is ûnbekend. Osinga hat der wol ideeën oer: "Gewoanwei hawwe wy eksamens yn twa tiidrekken. Dit jier hawwe wy der trije. Dat hat logistyk in hiel gedoch west."

Oerdwaan

De tiidrekken hawwe te krijen mei it oantal twadde kânsen dy't de learlingen krije. Troch it coronafirus meie se eksamens no noch in twadde kear oerdwaan, as dat nedich is.

Dy regeling is foar vmbo-Basis en -Kader krekt wer wat oars as foar vmbo-Theoretysk, havo en vwo. Om wol op tiid yn it skoaljier klear te wêzen, is de eksamenútslach fan de twa groepen ek útinoar helle.