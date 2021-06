De F-35 fersteurt it libben fan Friezen: stress en sliepeleazens, besite ûnmooglik

As de kaart net goed te sjen is, klik dan hjir.

It blykt ek dat dit net allinne jildt foar Friezen dy't ticht by de basis wenje. Sels op plakken fierder fan de fleanbasis, lykas Dronryp, Wyns en Aldtsjerk, heart in mearderheid fan de minsken de fleantugen goed as sy yn 'e hûs binne.

Oerlêst: dizze doarpen springe der út

De fleantugen hearre is ien ding, mar ek de oerlêst dêrtroch is flink tanommen. Dêr't mar 15 persint fan de Friezen it lûd fan foarhinne de F-16's omskriuwe soe as hinderlik, neamt no mear as de helte fan de minsken it lûd sa.

Ek fierder fan de fleanbasis ôf

Opfallend is dat dit net allinne jildt foar ynwenners fan Blessum, Deinum en Lekkum, de doarpen dy't ticht tsjin de basis lizze. Sa seit 41 persint fan de ynwenners fan Harns, op 30 kilometer fan de basis, dat sy it lûd as 'tige slimme oerlêst' ûnderfine. Sa'n selde persintaazje jildt foar de ynwenners fan Blessum.

Ek Holwert, op 22 kilometer fan it fleanfjild, springt derút. Hjir omskriuwt 61,2 persint fan de ynwenners it lûd as oerlêst, wat hast lyk leit mei de ûnderfiningen fan ynwenners fan Lekkum.