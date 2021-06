Operaasje Fryske Flagge: De Karibyske see is wat oars as de Burgumer Mar

Werom yn Burgum kamen de bern derby, en moast der in hûs ferboud wurde. Mar doe kaam er in unike kâns foarby om nochris in jier op Aruba te wenjen. "Dat wie by it begjin fan de coronakrisis. Myn man koe hjir wer in jier stasjonearre wurde. Sels wurkje ik by in bedriuw yn Burgum, en troch corona moast elkenien safolle mooglik thús wurkje. Doe ha ik oerlein mei myn baas, want thúswurkje koe yn myn eagen dan ek wol fanút Aruba."

Belje mei in 0511-nûmer

Postma kin, troch it ynternet, klanten yn Fryslân gewoan belje mei in 0511-nûmer. "Ik moat allinnich rekken hâlde mei it tiidsferskil", laket se "want it is hjir seis oeren earder." En hoewol't se dus drok oan it wurk is, fielt dat somtiden net sa. "It fielt hjir as fakânsje, as ik nei it wurk op it strân sit mei in cocktail."

Dochs moat de húshâlding aanst wer werom nei Burgum ta. "De pleatsing fan myn man rint yn augustus ôf, dan moatte wy werom nei Fryslân. Dat fielt wol dûbeld. Foar pake en beppe is it moai dat se ús bern wer sjen kinne, mar wy fiele ús hjir wol thús. Mar no kinne de bern yn Burgum nei skoalle, dat is ek moai."

Burgumer Mar

Foar Postma betsjut it dat se net mear thús wurket fan it eilân ôf. "No't we wer op kantoar wurkje kinne, is it kontakt mei klanten en kollega's ek wol wer aardich. Mar de Karibyske See by Aruba of de Burgumer Mar, dat skeelt nochal."