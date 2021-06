Dochs gjin proef mei walfiskkadaver by Skiermûntseach

Technysk en finansjeel is it wol te dwaan, mar der wiene noch te folle saken net wis. Om ien en oar definityf op 'e rit te krijen, moat der tiid en jild ynstutsen wurde. Der hat him gjin partij melden dy't dêryn de rezjy nimme wol.

Dizze praktyske saken en de drokte om it natuerwerstel op it Waad hinne meitsje dat de proef net trochsetten wurdt. It lei ek hiel gefoelich by de eilanner bestjoerders.

Flylân en Rottumerplaat

It plan wie om in walfisk te ferslepen as dy oanspiele soe op in net sa'n gaadlik plak. De walfisk moast dan nei de lokaasje by Skiermûntseach brocht wurde, dêr't ûnder oare de wittenskip de prosessen om it kadaver hinne folgje koe.

De potfisk dy't yn jannewaris op Flylân oanspielde wie dêr gjin geskikte kandidaat foar, mar it inisjatyf hat der wol mei foar soarge dat der romte ûntstie om in jonge walfisk yn novimber 2020 op Rottumerplaat lizze te litten en te folgjen.