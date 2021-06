Provinsje wol bettere beskerming: "Ek Fryslân kwetsber foar kriminaliteit"

As it om de ynfloed fan kriminelen op it iepenbier bestjoer giet, tinke in soad minsken oan it suden fan it lân. Mar dat is net terjochte, sa fynt Brok. De provinsje is hjir ek ferbûn mei in iepen mienskip dêr't ek wolris minsken omrinne dy't de wet net neilibje.

Kriminaliteit ferpleatst

It is wol sa dat der yn it suden al langer stranger op tasjoen wurdt oft de organisearre misdied ek saken foarinoar krijt by it bestjoer fan in provinsje of gemeente. Dêrtroch krije je ek it effekt dat dy kriminaliteit him ferpleatst: je sjogge no ek hjir hieltyd mear laboratoaria dêr't drugs produsearre wurde.