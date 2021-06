Rekôr oan ierdbeien ferline jier: automaten Berltsum rinne as in tierelier

Eigener Annie Cornelissen: "In piekmomenten plukken we veel meer. De dag dat we het meest geplukt hebben, hebben we 6.000 kilo op een dag geplukt." Op it stuit wurdt der op de helte fan it terrein plukt, yn trochsneed 700 à 800 kilo op in dei.

Rispe

In traind each sjocht dat de planten yn de kas der net al te florissant by hingje. "Die aardbeiplanten zijn al leeggeplukt," seit Geerts. Sûnt april waard der al wurke yn de kassen. Dat is neffens de eigner ek it momint dat de ierdbeien it lekkerst binne.