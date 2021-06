Boeren hiene yn 2020 folle mear skea fan guozzen as fan wolven

Fierwei de measte skea waard feroarsake troch guozzen dy't gers frieten. De wolf komt net foar yn de top tsien fan feroarsakers fan skea. Wol steane der yn de list bygelyks noch de das, wylde bargen en ferskate fûgels.

BIJ12 krige de ôfrûne fjouwer moanne 17 meldingen fan oanfallen op fee. Yn de helte fan de gefallen gie it om in wolf. Boeren kinne in skeafergoeding krije as se skea hawwe troch wylde bisten.