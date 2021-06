Feilichheid yn Ljouwert: mear oerlêst fan buorlju, mar minder stellerij

Corona-effekt

De ôfwikende sifers hawwe neffens de gemeente alles te krijen mei de coronakrisis. Omdat minsken folle mear thús wiene, soarge dat foar mear oerlêst fan buorlju en jongerein.

Dat de skoallen in skoft ticht wiene en útgean net mooglik wie hat dêr ek oan bydroegen. Der wiene ek minder ferkearsûngelokken as yn eardere jierren.

WhatsApp-kriminaliteit

Cybercrime is neffens de sifers wol oan it tanimmen. It giet dêrby benammen om WhatsApp-fraude, wêrby't sabeare freonen en kunde om jild freegje. De plysje hat de yndruk dat hieltyd mear kriminelen aktyf wurde op it ynternet.

Der binne opfallende ferskillen tusken de Ljouwerter wiken as it giet om de types oerlêst: de wiken Bilgaard en Oldegalileeën binne 'hotspots' op it mêd fan spul tusken buorlju.

Fernielingen oan auto's komt yn ferhâlding in soad foar yn Huzum-West en de measte klachten oer lûdsoerlêst komme út de binnenstêd, it Valeriuskwartier en de doarpen Grou en Stiens.