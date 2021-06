"Opspoaring fan finansjeel misbrûk fan âlderein freget gearwurking"

Banken, notarissen en soarchorganisaasjes hawwe bot te krijen mei de privacywetjouwing (AVG). Dat is neffens de notaris in goede saak, mar it stiet it opspoaren fan dizze foarm fan âldereinmishanneling ek yn de wei.

Meiwurking

Veilig Thuis soe dat tajubelje. Dat is de organisaasje dêr't de meldingen fan âldereinmishanneling en finansjeel misbrûk binnenkomme en dy't dan ek ûndersyk docht. De organisaasjes sels meie wol ynsjoch freegje by ynstânsjes, mar net alle banken wolle dêr maklik oan meiwurkje.

Ferbining sykje

Yn Ljouwert is úteinset mei in lokale alliânsje om mei de ferskate partijen út te finen hoe't dat better kin. Mar it bliuwt dreech om saken goed mei-inoar te ferbinen. It notariskantoor fan Kees Krijger is ien fan de lûkers fan de alliânsje. Krijger hopet dat dat foar de takomst wat betsjutte kin foar minsken dy't de dupe binne fan it finansjele misbrûk.