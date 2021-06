Learlingen Tjalling Koopmans College wolle skoarste dosint net kwyt

De learlingen wolle sa de skoarste dosint in hert ûnder de riem stekke en ek blike litte dat se it net iens binne mei de gong fan saken op skoalle. Guon learlingen hongen ek protestaffysjes op, mar dy waarden hiel gau wer ferwidere op gesach fan de skoallieding. Mul waard skoarst nei oanlieding fan in kritysk ynterview by Omrop Fryslân.

Fakbûn stiet achter dosinten

Groepen learlingen en âlders hawwe letter op de dei oerlis oer hoe't se it beste omgean kinne mei de situaasje op skoalle. De rebûlje op skoalle is net goed foar it learklimaat, fynt ek Marja de Bree fan ûnderwiisfakbûn Aob. It fakbûn hat alle dosinten op skoalle oanbean dat se harren wol bystean wolle yn it gefal fan konflikten mei de skoallieding.