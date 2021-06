Tydlik fûns stipet sân Fryske musea yn coronatiid

De musea krije it jild fan it Kickstart Cultuurfonds. Dat is in tydlik fûns dat oprjochte is om de kulturele sektor yn coronatiid te helpen. It grutste bedrach yn Fryslân giet nei It Woudagemaal op De Lemmer. Dat kriget 42.255 euro.

Mei it jild kinne musea maatregels nimme om mear besikers ta te litten, of just om de besikers better oer it museum te sprieden. Sa wol it Bunkermuseum op Skylge de bunkers tagonklik meitsje mei QR-koades, wol it Scheepvaartmuseum it kassasysteem oanpasse en sil it Kazemattenmuseum in spesjale audiotoer ûntwikkelje.

Teäters komme noach oan bar

"Dat de nood in de culturele sector onverminderd hoog is, blijkt uit de 1092 aanvragen die werden ingediend voor de 20 miljoen euro die dit jaar beschikbaar is. Een bijna-verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen het noodfonds al 16 miljoen euro doneerde aan producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters voor ondersteuning van corona-gerelateerde kosten", seit in wurdfierder fan it fûns.

Earder krigen trije Fryske kultuerstichtingen al in bydrage út it fûns. Ynkoarten wurdt ek bekend hokker teäters finansjele stipe krije fan it Cultuurfonds.