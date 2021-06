Assistint-skiedsrjochter Erwin Zeinstra mei los op it EK

It Europeesk kampioenskip wurdt de kommende wiken wiidweidich bepraat yn de SportCast fan Omrop Fryslân. Alle wiken is in Fryske âld-ynternasjonal te gast dy't fertelle kin oer syn ûnderfinings yn Oranje en syn fisy op it Nederlânsk alvetal fan no. Moandei is twafâldich ynternasjonal Johan Zuidema te gast. Dêrnjonken fertelt âld-skiedsrjochter Herman van Dijk hoe't de Fryske assistint-skiedsrjochters it yn syn eagen dogge. De SportCast is te beharkjen fanôf moandei op de neimiddei.