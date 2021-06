Aksjefierders mei petysje tsjin stroomkabel Skiermûntseach nei Den Haag

In groep aksjefierders fan Skiermûntseach is tiisdei nei Den Haag om in petysje tsjin stroomkabels troch it eilân oan te bieden oan de Twadde Keamer. De aksjefierders wolle foarkomme dat der stroomkabels dwers troch it eilân lein wurde nei it wynpark boppe Skiermûntseach. Dat plan hat de ôfrûne wiken foar in soad opskuor soarge, net allinnich by de eilânbewenners, mar ek yn de polityk.