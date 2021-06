Krityk op foarstel om bedriuwen 'frijwillich' meibetelje te litten oan brede slûs Ofslútdyk

Syktocht

Deputearre Avine Fokkens hat op dit stuit noch gjin útwurke plan hoe't se it opheljen fan de 26 miljoen euro op frijwillige basis krekt organisearje wol. "Dat is nog wel even een zoektocht."

It sluten fan oerienkomsten op frijwillige basis sil yn de praktyk gau betsjutte dat de provinsje de bydrage oan de slûs foarfinansieret en it jild nei ferrin fan tiid wer fan de bedriuwen weromkrijt. De provinsje kin soks allinnich dwaan as Provinsjale Steaten dêr grien ljocht foar jouwe, seit Fokkens.

Foarstel

De deputearre moat ek noch sjen oft it bedriuwslibben it foarstel fan de minister wol akseptearret. "De bedrijven hebben het voorkomen van oneerlijke concurrentie altijd als harde voorwaarde gesteld. Dat risico bestaat natuurlijk wel bij een regeling op vrijwillige basis."

Fokkens seit dan ek dat se mei in soad belangstelling ôfwachtet hoe't de diskusje ôfrint. "Voor mij is het belangrijkste dat uiteindelijk iedereen die brede sluis wil, ook het ministerie. Ik hoop daarom dat we hier op een goede manier uit komen."