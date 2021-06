IJsbrandus fytst him 'it skompes': mei in handbike by 54 tsjerken del

Sûnt twa jier is hy aktyf op syn handbike. Hy fytst benammen foar de wille by de tsjerken del. De 24-jierrige IJsbrandus wol yn de rin fan augustus syn etappen folbrocht hawwe. De sportive fytser wurket as sintralist by in taksysintrale.

Ferlamme

IJsbrandus waard berne mei in iepen rêch en is dêrtroch fan de middel ôf ferlamme. It stiet syn sporten lykwols net yn it paad. "Ik bin hiel tankber dat ik dit dwaan kin", seit de sportive handbiker.