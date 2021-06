It Hearrenfean krijt in nije ynstallaasje foar slykûntwettering

"Op It Hearrenfean stiet no ek al sa'n ynstallaasje, mar dy is no oan ein," fertelt bestjoerder Otto van der Galiën fan Wetterskip Fryslân. De ynstallaasje foldocht net mear oan de easken foar brânfeiligens.

Mar ek it systeem sels is âld: "Wy moatte gjin steuringen krije. Want der binne hast gjin reserve-ûnderdielen mear te krijen. Dy moatte wy dan bygelyks twaddehânsk út Dútslân wei helje: dat is net in winske situaasje. Dus wy moatte ferfange. Dizze kosten binne meinommen yn de begrutting foar meardere jierren."

Djoerdere boukosten

Dochs foel it noch wol 2 miljoen euro djoerder út as dat it Wetterskip earder tocht. "It binne de boukosten dy't omheech geane, dêr hawwe in soad minsken mei te krijen," seit Van der Galiën dêroer. Hy hie it leaver oars sjoen, mar de nije ynstallaasje bliuwt nedich. Oant dy tiid draait de âlde noch troch.