Plysje siket fertochte boskrellen Aldemardum en makket foto iepenbier

De plysje hat in foto iepenbier makke fan in man dy't belutsen west hawwe soe by de rebûlje op de jûns fan Keningsdei, yn de bosk by Aldemardum oan de Beukenlaan. In groep fan tusken de 150 en de 200 minsken hold har dêr doe net oan de coronamaatregels en hiene in grut fjoer makke. Nei yngripen fan de plysje rûn it folslein út de klauwen.