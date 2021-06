Wethâlder neamt Smellingerlân in lek skip: "Maar we zijn aan het repareren"

Karren meitsje

De wethâlder fynt it dêrom 'spitich' dat de gemeenteried der oant no ta net folle foar fielt om de ramtnota fan it kolleezje fêst te stellen. It is wol de bedoeling dat de ried ynkoarten besluten nimt op basis fan de 'kearntaak-diskusje'. Yn dy diskusje wurdt bepaald wat de gemeente wol en net dwaan wol en wêr't it jild fan de gemeente yn ynvestearre wurdt.