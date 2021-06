Fryske fraksjefoarsitter wol CDA-partijkongres earder fanwege lanlike rebûlje

"It earste wat wy dwaan kinne is ússels bliuwe en by de kearnwearden fan de partij bliuwe," sa seit Tjalsma. "Wy moatte ris goed sjen wêr't wy as CDA steane en hoe't wy fierder geane. Wy hawwe in prachtige partij mei prachtige útgongspunten. It is spitich dat it no sa yn in oar deiljocht set wurdt troch lanlike ûntwikkelingen. Wy moatte sjen hoe't wy wer fierder kinne"

Rapport kommisje

It memo kaam ferline wike op strjitte te lizzen. Oare CDA-ôfdielingen wolle wachtsje mei in kongres oant it rapport fan de kommisje-Spies klear is. Dy kommisje docht ûndersyk nei de ferkiezingskampanje fan it CDA.

Tjalsma fynt dat der foaral in kongres komme moat. "It soe moai wêze as wy it rapport fan de kommisje-Spies dan ek beprate kinne. Soks hoecht net moannen te duorjen. As wy it no sa organisearje kinne dat it moai gearfalt, dan kinne wy hooplik foar de simmer noch wat dwaan. Ik tink dat it wol goed it om it mei-inoar ris goed útprate. As dat foar de simmer kin, is dat foar eltsenien it bêste."