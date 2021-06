It Boalserter stedhûs yn 7.500 legoblokjes: "Al met al 15 maanden werk"

It wie ek noch in flinke put om de toer nei te bouwen. "Ik heb heel lang tegen het dak zitten hikken, omdat het best wel een lastig ding is met alle dakkapelletjes en hoeken. Dat heb ik een tijdje laten liggen. Later heb ik het weer opgepakt, toen was het ook zo klaar." Janssen tinkt net dat er gau wer oan sa'n put begjinne sil. "Het is best veel werk."

Grutsk op it bouwurk

Dochs is hy tige grutsk op syn stedhûs. Dy stiet no foar it echte stedhûs oer. "Nu mijn stadhuis tegenover het echte stadhuis in de etalage staat, krijg ik veel reacties. Het was wel even spannend om het stadhuis vanuit onze woning naar de auto en van de auto naar de etalage te dragen. Wat mij betreft mag 'ie blijven staan tot ze er genoeg van hebben in de winkel."