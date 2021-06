Maresjaussee hâldt troch Denemarken socht pear oan by Lauwerseach

De maresjaussee hat ôfrûne tiisdei by Lauwerseach in Deensk pear oanholden op in sylboat. By in kontrôle fan identiteitspapieren yn de haven die bliken dat de frou ynternasjonaal socht wurdt foar Denemarken. De dei dernei waard ek de man oppakt. Hy besocht mei de rit it tsjinstwapen fan in maresjaussee te pakken, mar waard nei de grûn brocht en yn de boeien slein.