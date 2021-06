Noch mar 12 nije coronabesmettingen yn Fryslân registrearre de ôfrûne dei

De measte nije besmettingen binne sneon meld yn de gemeenten Noardeast-Fryslân en Súdwest-Fryslân: beide 3.

Yn Fryslân is yn de ôfrûne 24 oeren gjin nij stjergefal meld as gefolch fan it coronafirus. Der binne ek gjin persoanen mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):