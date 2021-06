Oerol fiert 40-jierrich jubileum mei in kuier fan oantinkens

Lykas by it dúnmarke by Hee. Hjir kinne minsken in teätrale kuier dwaan dat giet oer de oantinkens fan minsken oan Oerol.

Tolve ferhalen

Keunstners Anouk van Kolfschoten en Lola Bogaert hawwe praat mei festivalbesikers, eilânbewenners en belutsenen by it festival. Ut al dizze ferhalen hawwe se in seleksje fan tolve ferhalen makke en dy binne te hearren mei de kuier.

Op de rûte steane buordsjes mei in QR-koade dy't kuierders mei de telefoan skanne kinne. En dan is der in ferhaal te beharkjen. De kuier is noch oant en mei septimber te dwaan.