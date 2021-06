Luchtballon lânet yn wenwyk op De Jouwer

Ballonfarders meie sûnt ferline wike wer mei passazjiers fleane of 'farre', sa't se dat neame. "Dat is moai dat dat wer kin", seit Johannes Kooistra. Hy hat it wol mist: "It is in ervaring fan eat wat se ien kear yn harren libben dogge, dat bliuwt bysûnder, elke kear wer."

Needlâning

Kooistra fleach snein boppe De Jouwer, doe't er trochkrige dat de wyn feroare: "Ik hie it reedlik snel yn 'e gaten, de wyn dy draaide en foel hast fuort." Hy wist dat er net fier mear komme soe, dus sette er de lâning yn. "Wy ha in lange line yn 'e ballon fan 50 meter, dy haw ik op 'e brêge nei beneden smiten. Myn efterfolch-crew tegearre mei omstanners hawwe dy line beetpakt en de ballon nei it gersfjild lutsen." De luchtballon is úteinlik op in fjild tusken 'e huzen lâne.

Foar de passazjiers wie it miskien wol spannend, mar Kooistra hie alles ûnder kontrôle: "Ik wit wat der bart, ik wit wat ik dwaan sil, dus dan is it net spannend. Doe't ik by it gersfjild wie, haw ik 'm rêstich delset, der wie eins neat oan 'e hân."

Net ferleard

It ballonfarren is er perfoarst net ferleard, seit Kooistra: "Ik ha it ôfrûne jier ek noch lesjûn yn ballonfeart, dus ik wie it net ferleard." De situaasje hie er ek hast net foarkomme kinnen: "Ik hie goede waarsynformaasje. De wyn soe wol ôfnimme, mar it naam earder ôf as't se foarsein hiene." As de waarfoarsizzing goed is, giet syn luchtballon jûn gewoan de loft wer yn.