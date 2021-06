Steegstra en De Vries wer yn aksje op EK, Zeinstra noch net

Freed mochten Steegstra en De Vries al de iepeningswedstriid tusken Italië en Turkije dwaan. It wie foar Steegstra en De Vries harren debút op it Europeesk kampioenskip. Noch gjin wike letter meie se no ek Ruslân tsjin Finlân yn pûl B dwaan. De Russen ferlearen de earste wedstriid mei 3-0 fan België, wylst Finlân mei 1-0 wûn fan Denemarken.

Zeinstra noch net yn aksje

Zeinstra moat noch altyd op syn earste EK-wedstriid wachtsje. Hy is de assistint fan skiedsrjochter Björn Kuipers en dy is troch it Europeeske fuotbalbûn UEFA noch net oanwiisd foar in duel. Twa dagen foar in wedstriid wurde de skiedsrjochters bekend makke troch de UEFA. It is mooglik dat Zeinstra tongersdei of freed yn aksje komme sil.