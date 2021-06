Terrassen bliuwe leech by earste wedstriid Nederlânsk alvetal op it EK

Lege terrassen en folle húskeamers sneintejûn by de earste wedstriid fan it Nederlânsk alvetal op it EK. Miljoenen Nederlanners seagen juster hoe't Oranje yn in spannend duel mei 3-2 fan Oekraïne wûn.

Gewoanwei stjoere kafees de wedstriden ek út, mar troch de coronamaatregels bleau it ditkear stil yn 'e hoareka: "Mei Oranje is it normaal grut feest yn de hoareka, en no binne alle saken leech", seit Ton Eijer, foarsitter fan Keninklike Hoareka yn Ljouwert.

"TV en skermen meie net oan"

De hoareka mei hieltyd fierder iepen, mar der binne noch maatregels fan krêft. "TV mei net oan, skermen meie net oan en tsien oere moatte wy ek stopje. Wy hoopje dat der wer twa oerkes by komme en dat wy wer útstjoeringen dwaan meie fan it EK. Dat misse wy wol yn de hoareka no."

Hy fynt it spitich foar de brânsj: "Hiel tryst eigentlik, de hoareka is krekt wer iepen. Wy hiene de hoop hân dat wy mei it EK even wat fertsjinje koene, wat dwaan koene en de âlde sfear weromkrije koene."