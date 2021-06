Friezen folgje Switsersk lânboureferindum op de foet

Dat de diskusje oer bestridingsmiddels hieltyd faker fierd wurdt is net sa frjemd. Boargers en boeren komme inoar hieltyd faker tsjin op it plattelân. Under oare trochdat mear en mear leechsteande pleatsen omboud wurde ta wenningen. Dat jildt ek foar Maaike Andela en Eize de Vries, dy't no fiif jier op in pleats wenje tusken Ferwâlde en Warkum.

It koppel hat noed oer de agraryske bestridingsmiddels. Hielendal sûnt der blombollen teeld wurde by harren pleats, mei de bestridingsmiddels dy't dêrby hearre. Takom jier komme der ierappels yn, sa hawwe sy heard. Dy hawwe nei alle gedachten minder bestridingsmiddels nedich. Mar de soargen bliuwe.

Berntsje fan twa jier

"It is benammen de ûnwissigens. Dat jo der net wis fan binne dat it skealik is", seit Maaike Andela. "De agraryske sektor seit meastentiids dat it allegearre wol tafalt. Miskien is dat ek wol sa. Mar der binne ûndersyksinstituten dy't sizze dat it wol yn it liif komt fan omwenners yn in straal fan 500 meter."

"It kin bygelyks yn it hússtof komme, of yn in folle ruft fan lytse poppen. Dat is wol in soarch. Wy hawwe in lyts berntsje fan hast twa jier âld", follet echtgenoat Eize de Vries har oan." Dit jier ite sy yn elts gefal net út de tún omdat sy it net fertrouwe.