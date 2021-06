Yntze de Vries: "Politiek buiten de raadzaal in Smallingerland, daar lusten de honden geen brood van''

"Misschien moet ik er nog maar eens een boek over schrijven...", zei ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries zondag in het Nieuwsforum van Buro de Vries. "In de raadsvergaderingen in Smallingerland gaat het altijd heel netjes, maar daar buitenom gaat het er op een manier aan toe waar de honden geen brood van lusten.''

De Vries maakte de opmerking in het gesprek over de politieke mores en het taalgebruik. De aanleiding was de opmerking van een ELP-raadslid. Hij had per ongeluk - want de microfoon stond nog open - een wethouder uitgemaakt voor 'Wat een lul.'

"En toen was de wereld te klein", volgens De Vries. "Dat is politiek in optima forma, want iedereen zegt dat hij het politieke werk doet in het belang van de burger en de gemeenschap. De meesten zijn er alleen maar op uit om bij de volgende verkiezingen weer de stem van de burger te krijgen.''

Omtzigt

Forumlid Jenny Douwes noemde het 'zorgwekkend' dat politici die de feiten boven tafel willen halen vaak een kop kleiner worden gemaakt. "Dat zien we bij Pieter Omtzigt, maar blijkbaar ook op lokaal niveau. En dan verpakken ze het in wollige taal, zodat je het nog maar nauwelijks kunt volgen. Wat dat betreft is Caroline van der Plas een verademing in de Kamer."

PvdA-Statenlid Jaap Stalenburg, die ook deel uitmaakt van het forum, zegt ook veel waardering te hebben voor Van der Plas, "Maar zij heeft het wel gemakkelijk omdat zij geen grote politieke verantwoordelijkheid draagt."