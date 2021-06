HEA! Oefenje foar de wedstriid

De earste menwedstriden begjinne wer yn july. En dêrom is Jolanda Terpstra oan it trainen mei har ponny foar de karre. Se sil meidwaan oan de noardlike kampioenskippen mennen. It giet dan om dressuer en feardigens. Jolanda genietet fan de wikselwurking tusken minsk en bist. Har ponny is noch jong en moat noch in soad leare.