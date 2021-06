Fryske CDA-lieder Joosten "onaangenaam verrast" oer opstappen Omtzigt

Omtzigt hie in notysje skreaun oan in kommisje mei syn ûnderfinings. Dêr stean in tal swiere saken yn oer hoe't it Keamerlid him behannele fielt troch de top fan de partij.

Mol

Dy notysje fan Omtzigt is útlekt. Wa't dat dien hat, is net bekend. Neffens Joosten kaam it net út de kommisje wei. Hy fynt it in ferfelende gong fan saken. "Wat zijn of of haar bedoeling is geweest, weet ik niet. Maar het geeft geen pas"

Njonken de teloarstelling is it neffens Joosten tagelyk ek goed dat der no dúdlikheid is. Foar sawol Pieter Omtzigt as de fraksje seit Joosten.

Dat Omtzigt wol ûnôfhinklik Keamerlid bliuwt, dêr hat Joosten gjin miening oer. "Kamerleden hebben het mandaat van de kiezer, dus formeel mag het. Daar heb ik geen opvattingen over."