Hast in ton ophelle foar famylje Van der Wal

Lieuwe en Akkelien van der Wal hawwe hast gjin wurden foar dit grutte jildbedrach. "It is ongelooflik", fertelle se. It echtpear hat in soad reaksjes krigen, nei de brân. "Sa krije wy tekeningen fan bern, en in bakje mei ien euro...dat is gewoan geweldich."

De doneeraksje is opset troch Wico Alkema, en wie eins fuort in sukses. "Wy hiene dit net sa ferwachte, we tochten miskien 2000 of 2500 euro", sa fertelt er. Nei't er de berjochten hearde oer de brân woe er fuort wat dwaan foar de famylje. "Wy witte hoe't it is om sa'n bedriuw mei-inoar op te setten."