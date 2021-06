In dûbeltsje op syn kant mei bestelbus op boat De Vlieland

De Vlieland wie krekt de haven út doe't de auto hast it wetter yn rûgele. Rêdingsboat de Skua waard oproppen om te assistearjen. Neffens de earste berjochten is gjinien ferwûne rekke by it foarfal. De auto is mei sjorbannen fêstset, om foar te kommen dat er folslein yn it seewetter ferdwûn.

De fearboat is fuortendaliks werom fearn nei de haven fan Flylân, wêrnei't se mei help fan de brêge de auto wer folslein oan board krigen hawwe.