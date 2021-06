HEA! Waterpret en salto's in Wier

Het is een gezellige boel bij de brug van Wier op deze warme middag. De jongens en meisjes springen zo van de brug af het water in. Lian Boersma valt echt behoorlijk op wanneer ze met een sierlijke salto achterover in het water springt. Als klein meisje deed ze mee aan EK's en WK's turen, maar dat ligt nu even stil. Ze wil genieten van haar jeugd en traint daarom niet meer mee op het hoogste niveau. "Misschien pak ik het later wel weer op, maar nu wil ik plezier hebben met de andere tieners uit het dorp."