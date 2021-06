Unfrede by Tjalling Koopmans College Hurdegaryp: leararen stappe op

Lytse klassen

Op it Tjalling Koopmans College yn Hurdegaryp krije likernôch 370 leerlingen les op havo- en vwo-nivo. Dat bart yn lytse klassen, sadat der mear oandacht is foar de yndividuele learling.

It measte wurk wurdt dien op skoalle. Learlingen hoege thús hast neat mear te dwaan. Dat konsept makket dat learlingen út de hiele provinsje nei de skoalle yn Hurdegaryp ta gean.

Unfrede

De lêste jierren rommelet it lykwols. Der is in soad wikseling yn de lieding en dosinten binne ûntefreden. Dit skoaljier is neffens in dosint in djiptepunt. "Van de 43 leerkrachten is meer dan de helft ontslagen of opgestapt. Het is heel erg wat er allemaal gebeurt. Het is funest, mensen worden hier letterlijk kapot gemaakt."

Neffens de dosint binne der folle mear kollega's dy't der sa oer tinke. "Ik weet dat er op dit moment niet meer dan tien docenten uit vrije wil op school blijven." Yn de heechste klassen binne der noch mar twa leraren dy't bliuwe wolle.