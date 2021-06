Oranjebuert yn Drachten: "Sy wurde gjin kampioen, mar dat makket neat"

Sa fier't it each rikt, binne oranje flachjes, strikken en skerms te sjen. Snein begjint it Nederlânsk alvetal oan it EK fuotbal. It oranjegefoel is der al hielendal yn de strjitte Wyldsang yn Drachten. It wie in idee fan buerbewenner Anneke Baron. In soad betrouwen yn it toernoai hat se lykwols net: "Nee, se wurde gjin kampioen. Mar dat makket neat. We supporte se mei flachjes. De potten bier binne ynslein!"