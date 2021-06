Theo Joosten oer memo Omtzigt: "Het is ingeslagen als een bom, dit is geen goed nieuws"

It rapport is gjin goed nijs foar it CDA, seit foarsitter Joosten fan CDA Fryslân: "Het is wel ingeslagen als een bom. Dat is natuurlijk geen goed nieuws, gezien wat er de laatste tijd ook al over Sywert en andere thematiek aan de orde was. Daar word je niet vrolijk van."

"Het is zijn werkelijkheid, die hij schrijft in een verslag naar de commissie die de verkiezingen gaat evalueren", seit Joosten oer it stik fan Omtzigt. Neffens him is it goed dat de kommisje it rapport besprekt en neigiet; doocht it wat hjir stiet?