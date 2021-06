Hospice It Hearrenfean ferhuzet nei skoalgebou: badkeamer diele hoecht net mear

It sikehûs hat it gebou foar in symboalysk bedrach skonken oan de stichting dy't ferbûn is oan it hospice. Yn ruil dêrfoar kin de Tsjongerskâns gebrûk meitsje fan it grutte tal parkearplakken om it stjerhûs hinne.

It gebou oan de K.R. Poststrjitte, dêr't it stjerhûs no noch yn sit, foldocht net mear oan de soarcheasken fan dizze tiid. Foarsitter Otto Hoekstra fan it hospice: "Minsken wolle tsjintwurdich bygelyks mear privacy. Op it âlde plak moatte de gasten fan twa keamers noch in badkeamer diele. Dat hoecht hjir net mear."

It opknappen kostet sa'n oardel miljoen euro, jild dat earder al byinoar sammele is. De ferbouwing duorret in goed heal jier. "Wy stribje dernei om it earste fearnsjier fan 2022 ús earste gasten te ûntfangen yn it nije gebou", sa seit Hoekstra.