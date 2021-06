Lûd F-35 makket lesjaan yn Marsum somtiden ûnmooglik: "It went eins noait echt"

Op basisskoalle De Pôlle yn Marsum beynfloedet it lûd it lesjaan. De doarren moatte yn ferbân mei corona iepenstean, mar as der dan in fleantúch oerkomt, is lesjaan ûnmooglik. "Dan freget ien oft de doar ek ticht mei, om't se it net hearre kinne", seit Amarins Terpstra. Se sit mei Teske Dijkstra yn groep 5 fan De Pôlle. "It is dan hiel lûd. Dat duorret net hiel lang, of der moatte in hiel soad oerkomme", seit Teske.

Lesjaan net makliker

De juf fan de beide famkes, Lara Breuker, makket in beweging mei har hân as de fleantugen oerkomme. "Dan doch ik efkes sa, net dat it helpt, en dan gean we wer fierder." Der is foar har al in soarte fan rûtine yn kaam. "Earne wol, ja. Dochs yrritearret it wol. Ik stean hjir al hiel lang foar de klasse. It went eins noait echt."

It lesjaan wurdt der net makliker fan, seit Breuker. "It kostet tiid. It is net non-stop dat jo der lêst fan hawwe en ek net alle dagen. Mar no wurdt der mear oefene en dat kinne we wol fernimme. Al dy stops kostje al gau in kertier deis."