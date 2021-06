Man oanholden op fertinking fan brânstichting yn Boerum

Yn Boerum is freedtejûn in man oanholden op fertinking fan brânstichting. De brânwacht waard oproppen foar in bulte strie dy't yn 'e brân stie njonken in buorkerij oan de Friesestraatweg. Troch de rappe ynset fan de brânwacht, wie de brân ek fluch ûnder kontrôle.