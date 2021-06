Fan de Azoaren nei Harns: tallship Wylde Swan nei sân moannen wer werom

In soad meimakke

De Wylde Swan hat in soad meimakke yn de ôfrûne tiid. Sa wie der krityk op it meitsjen fan de wrâldreis yn coronatiid. Corona spile in grutte rol by de reis. It skip mocht net oeral samar oanlizze en dus lei it soms dagen foar anker. Ek wie der in grutte fulkaanútbarsting by Saint Vincent, wêrtroch't it skip ûnder de jiske kaam.

Mar no leit it dan einlik wer oan yn Harns. "Het voelt ook fantastisch om terug te zijn", seit de freon fan Daphne, wylst hy op de kade springt. "Eerst even naar huis en bijkomen, maar ik zou zo nog een keer gaan als het kan."